В Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна жилого дома и ранил человека, сообщила глава управления информации ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Местный житель сообщил в полицию, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома, пояснила Петрова, передает РИА «Новости».

Он получил телесные травмы и обратился за медицинской помощью.

Подозреваемого нашли, им оказался 19-летний местный житель. Во время обыска у него изъяли предмет, похожий на пневматическое оружие, который сейчас изучают эксперты.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. На время следствия суд отправил молодого человека под домашний арест.

Ранее в Подмосковье задержали пьяного москвича, который открыл огонь из пистолета после неудачной попытки проникнуть в образовательное учреждение.