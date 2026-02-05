Умерли с разницей в пару дней: что известно о загадочной смерти россиян на Кипре

Россиянка Любовь Стрелкова и ее возлюбленный Александр Шеромов умерли с разницей в пару дней на Кипре.

Предварительно, их смерть была ненасильственной. Стрелкова занималась психологическими тренингами, а Шеромов находился в розыске за попытку сбыта кокаина. При этом ранее он руководил рехабом, в котором пытали людей, — за это его приговаривали к колонии-поселению. Как умерли возлюбленные и что еще о них известно — в материале «Вечерней Москвы».

Как умерли Любовь и Александр

О смерти россиянки Любови Стрелковой на Кипре стало известно 20 января. Тело 39-летней женщины нашли в ее доме в поселке Искел. Вскоре родственники, живущие в России, стали собирать деньги на транспортировку тела Стрелковой на родину. Для этого потребовалось около 800 тысяч рублей.

31 января тело Стрелковой наконец вернули в ее родной город Верещагино (Пермский край). В тот же день женщину похоронили на Новом кладбище.

А еще через два дня, 2 февраля, стало известно о смерти возлюбленного Стрелковой — 44-летнего Александра Шеромова. По одним данным, мужчина тоже умер на Кипре, по другим — в Испании.

— Вчера стало известно, что не стало и Саши. Многие знали его как Саню Белого — нашего любимого, светлого, доброго и очень родного человека. Всегда готового прийти на помощь, отдать последнее, лишь бы его друзья и близкие были счастливы. Саша навсегда останется в наших сердцах, — сообщил друг Александра.

Друзья умершего мужчины собирают деньги на транспортировку его тела в Россию.

От чего умерли возлюбленные

Осматривавшие тела Любови и Александра врачи не нашли признаков насильственной смерти. Знакомые пары говорят, что женщина умерла от осложнений из-за воспаления легких.

— У нее были осложнения после пневмонии. Мы с ней бывшие соседи, выросли на глазах друг у друга. Мы давно не виделись, так, в отпуске мельком ее видела, но давно. Молодая такая еще... Родителей жалко, — рассказала знавшая Любовь женщина.

Причины смерти Александра пока не раскрываются. Но полиция или родственники не сообщали, что это связано с криминалом.

Психологические тренинги, рехаб и розыск

Любовь Стрелкова родилась и выросла в Верещагине, затем переехала в Пермь и открыла магазин одежды. Затем она продала бизнес и перебралась на Кипр.

За рубежом Стрелкова стала проводить психологические онлайн-консультации по личностному росту, «энергетическим чисткам» и повышению дохода. Одно такое занятие стоило от двух до восьми тысяч рублей. На момент смерти Стрелкова как минимум шесть лет прожила на Кипре.

Александр Шеромов родом из Перми, но уже много лет жил за границей. Некоторое время он жил вместе со Стрелковой на Кипре, затем перебрался в Барселону, где живет его 17-летний сын от первого брака.

В России у Шеромова были серьезные проблемы с законом. В 2000-е годы он был известным в Перми активистом. Он основал фонд «Пермь — город без наркотиков», затем открыл один из первых в регионе рехабов «Дельфин» в городе Краснокамске. Учреждение процветало, пока в 2009 году из него не сбежал пациент. Мужчина обратился в милицию, заявив, что в рехабе его били и пытали.

Вскоре «Дельфин» взяли штурмом сотрудники ОМОН. Внутри они обнаружили наручники, электрошокеры, биты и фотографии с пациентами, одетыми в костюмы клоунов и прикованными к столбу. В отношении Шеромова возбудили уголовное дело о незаконном удержании людей. Во время заседаний по этому делу возле зданий суда проходили пикеты, активисты требовали освободить основателя рехаба. Тем не менее мужчину приговорили к трем годам и двум месяцам колонии-поселения. Позднее реальное наказание заменили на условное.

После этого прокурор Пермского края Александр Белых обратился в суд с требованием закрыть фонд Шеромова, однако позднее отозвал иск. В организации устранили все нарушения, а ее основателя вывели из состава учредителей. В рехабе провели ряд изменений, после которых он продолжил работу.

Спустя еще несколько лет Шеромов снова попал в поле зрения правоохранительных органов. По данным Aif.ru, летом 2025 года суд заочно признал его виновным в покушении на сбыт кокаина и приговорил к восьми годам реального лишения свободы. На момент смерти мужчина был в розыске.

