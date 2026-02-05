Бывшему депутату Госдумы стало плохо во время судебного заседания

Бывшему депутату Госдумы Бальбеку стало плохо во время судебного заседания
Киевскому районному суду Симферополя пришлось перенести заседание по делу бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека из-за его плохого самочувствия — обвиняемому вызвали скорую помощь в зал суда. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил адвокат Алексей Анохин.
Вопрос о продлении меры пресечения парламентарию не обсуждался. На суде у Бальбека случился скачок давления. Ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
22 сентября Руслан Бальбек был задержан во время оперативно-разыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии. Его заключили под стражу. Он был членом седьмого созыва депутатов Госдумы и находился на посту с октября 2016 года по октябрь 2021-го.