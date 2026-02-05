Заступившемуся за девушку россиянину откусили большой палец

На железнодорожной станции Щелково мужчине во время драки из-за девушки откусили палец. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Потасовка произошла вечером 21 января. 30-летний житель Щелково увидел, как незнакомец агрессивно ведется себя с девушкой и вмешался в конфликт. Между мужчинами завязалась драка, во время которой агрессор откусил заступнику девушки большой палец на левой руке и порвал сухожилие мизинца правой кисти, а затем скрылся с места преступления.

Пострадавший обратился в больницу, медики сообщили о нем в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Он оказался жителем Московской области 2000 года рождения. На допросе он дал признательные показания.

