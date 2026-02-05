18-летнему россиянину грозит тюрьма в Таиланде за экскурсию по заброшке

Многодетная мать из Якутска устроила шестерым подросткам экстремальную экскурсию по заброшенному отелю в Таиланде, которая обернулась уголовным делом и огромными расходами. Об этом сообщает Mash.

38-летняя Айталина решила разбавить пляжный отдых в Паттайе «экспедицией» в нежилой комплекс на Джомтьене. Ночью она вместе со своей дочерью-школьницей и пятью её друзьями в возрасте 16–18 лет проникла на территорию заброшенного отеля.

Их приключение длилось недолго: уже через полчаса группа была обнаружена охраной. Охранники вызвали полицию, приняв «сталкеров» за воров. У Айталины и 18-летнего участника по имени Данила изъяли паспорта и возбудили уголовное дело.

Теперь организатору «экскурсии» и совершеннолетнему участнику грозит депортация и крупный штраф. Только услуги адвоката обойдутся им примерно в 366 тысяч рублей (150 тысяч тайских бат).