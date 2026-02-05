Проживающая на территории монастыря на Валааме россиянка ушла на прогулку и исчезла

Женщина из Екатеринбурга, проживающая на территории монастыря на острове Валаам, ушла гулять и бесследно исчезла. Об этом стало известно KP.RU.

По данным полиции, в последний раз россиянку видели 2 февраля.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Карелия Ксения Петкун отметила, что сейчас оперативники обследуют Валаам и близлежащие острова. Она отметила, что поиски осложнены образованием ледяных покровов.

Одна из знакомых 36-летней пропавшей пояснила, что та находилась в монастыре около полугода. Она охарактеризовала ее как отзывчивую и трудолюбивую.

Послушница утверждает, что женщина исчезла после утренней службы. Россиянка, как утверждает приятельница, любила подолгу гулять в одиночестве и выбиралась к Никольскому скиту. К нему можно добраться по мосту.

