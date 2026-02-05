За 40 взяток сотрудники морга в Подмосковье уедут в колонию на 10 лет

Суд вынес суровый приговор по результатам работы следователя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Все собранные им доказательства признаны достаточными для приговора заведующему морга, медицинской сестре и медицинскому регистратору.

Всех троих обвинили в массовых взятках, а руководство морга еще и в превышении должностных полномочий.

В следственном ведомстве рассказали, что с сентября 2023 года заведующий морга начал брать взятки от родных умерших. В свою преступную схему начальник включил медицинскую сестру и медицинского регистратора. Эти люди предлагали родственникам умерших не проводить вскрытие для ускорения процесса захоронения. Еще они брали наличные за санитарную обработку и сохранению тел, вот только документы на это не оформляли и не вносили сведения в журнал регистрации и учета. Сумма взяток варьировалась от 10 до 20 тыс. рублей.

Во время следствия были просмотрены камеры видеонаблюдения в морге, и передача денег была, как говорится, налицо.

Сегодня суд огласил приговор - подсудимые признаны виновными и им назначено наказание - лишение свободы от 10 до 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов. Самый суровый приговор получил начальник морга.