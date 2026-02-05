Обвиненному в клевете бывшему депутату Госдумы стало плохо в зале суда

Бывшему депутату Госдумы и бывшему вице-премьеру крымского правительства Руслану Бальбеку стало плохо в зале суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине вызвали скорую. В связи с этим предварительное слушание перенесено.

Экс-депутата задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года, тогда же его отправили под стражу. Ему вменяют статьи о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни. По делу также проходит еще два человека, адвокат одного из них рассказал, что у всех одно обвинение — в причастности к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма, в которых, как считает следствие, содержатся недостоверные данные.

13 января сообщалось, что у Бальбека ухудшилось состояние здоровья.