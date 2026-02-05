Эвакуировали 800 человек: спасатели потушили пожар в сауне на юге Москвы

Спасатели ликвидировали возгорание в сауне фитнес-клуба в здании в Партийном переулке на юге Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, из здания эвакуировали 800 человек.

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Горела обшивка стен сауны и личных вещей на площади 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 800 человек. На данный момент возгорание ликвидировано, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

О пострадавших в результате пожара не сообщается. Возгорание произошло примерно в 14 часов 5 февраля. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и начали эвакуировать людей из здания.