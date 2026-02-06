Энергоинфраструктура Белгорода получила большой объем повреждений из-за атаки ВСУ

После недавней атаки Вооруженных сил Украины на Белгород и его окрестности, специалисты зафиксировали значительные повреждения энергетической инфраструктуры в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, повреждения затронули не только сам Белгород, но и соседние округа: Белгородский, Ракитянский, Борисовский, Грайворонский и Яковлевский. Аварийные бригады уже направлены на места происшествий для устранения последствий атаки.

«Все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», — отметил губернатор.

Белгород подвергся ракетному обстрелу

Накануне, 6 февраля, Shot сообщил, что украинские военные осуществили удар по Белгороду, в результате которого в некоторых районах города произошло отключение электроэнергии. Предполагается, что для этой атаки были использованы ракеты американской системы реактивной артиллерии HIMARS.

Таким образом, ситуация в Белгородской области остается напряженной, и власти продолжают работу по восстановлению энергетической инфраструктуры после удара.