Россиянин залил из "перцовки" мужчину с младенцем из-за замечания

В Петербурге около детской больницы произошел конфликт – мужчина распылил "перцовку" на оппонента с месячным младенцем, сообщает 78ru.

© Московский Комсомолец

По данным журналистов, отец укладывал грудничка в автолюльку, когда в него и в автомобиль попала струя из перцового баллончика. Началось все с того, что мужчина сделал замечание за неаккуратную езду автомобилисту.

В итоге маленькая девочка получила химический ожог, уточняет издание – ей потребовалась помощь медиков, а агрессивный водитель стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.