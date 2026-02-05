В здании редакции «Известия» вспыхнул сильный пожар

Пожар произошел в здании редакции «Известия» в Партийном переулке. Сотрудников сейчас экстренно эвакуируют.

Дымом затянуто несколько этажей. Предварительно, возгорание случилось в сауне фитнес-клуба, расположенного на третьем этаже здания.

По информации Shot, пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам пришлось эвакуироваться самостоятельно.

«Журналисты шли на выход с пятого этажа практически при нулевой видимости», — уточняет канал и выкладывает фото.

Пожару присвоен повышенный номер сложности — на место выехали дополнительные соединения столичного МЧС.

Ранее в селе Репьево Новосибирской области произошло ЧП — обрушилась крыша.