В здании редакции «Известия» вспыхнул сильный пожар
Пожар произошел в здании редакции «Известия» в Партийном переулке. Сотрудников сейчас экстренно эвакуируют.
Дымом затянуто несколько этажей. Предварительно, возгорание случилось в сауне фитнес-клуба, расположенного на третьем этаже здания.
По информации Shot, пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам пришлось эвакуироваться самостоятельно.
«Журналисты шли на выход с пятого этажа практически при нулевой видимости», — уточняет канал и выкладывает фото.
Пожару присвоен повышенный номер сложности — на место выехали дополнительные соединения столичного МЧС.
Ранее в селе Репьево Новосибирской области произошло ЧП — обрушилась крыша.