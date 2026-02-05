Красноярский суд отправил под домашний арест девочку, напавшую на сверстницу

В Красноярском крае суд отправил под домашний арест девочку, напавшую на сверстницу с ножом в школе Кодинска.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона в группе в соцсети «Вконтакте».

«Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемой в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 дней», — сказано в сообщении.

Таким образом, девочка будет под домашним арестом до 3 апреля текущего года.

Инцидент произошел 3 февраля в школе № 4 города Кодинска. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району, после чего к учебному заведению выехали сотрудники полиции и представители других правоохранительных органов.

По предварительным данным МВД, ученица седьмого класса сначала попыталась нанести ранение учителю, однако одноклассники помешали ей. В результате женщина попала в больницу, но после оказания помощи ее отпустили.

Сообщалось, что после неудачной попытки нападения на педагога девочка выбежала в коридор и ранила канцелярским ножом свою сверстницу.