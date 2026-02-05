Появились подробности о нападении мужчины на детский сад в Оренбургской области

Telegram-канал Mash делится подробностями о нападении с ножом мужчины на детский сад в Оренбургской области, которое произошло в четверг, 5 февраля.

Как отмечается, 25-летний мужчина ворвался в дошкольное образовательное учреждение в стадии сильного алкогольного опьянения. Когда он поднялся на второй этаж, он наткнулся на воспитательницу.

Уточняется, что женщине удалось остановить мужчину. Она порезала руки, когда отнимала у нападавшего нож. При этом воспитательница смогла повалить мужчину на пол и скрутить его. Ее 42-летняя коллега, мать двух дочерей (17 и 11 лет), не пострадала.

В Оренбургской области возбуждены уголовные дела по факту нападения на воспитательницу детского сада в Бугуруслане, сообщает Следственный комитет.

«По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам, подчеркивают в Следкоме.

Также подробности публикует Telegram-канал Shot. Сообщается, что житель Бугуруслана выбил дверь запасного выхода детского сада во время тихого часа. На его пути встала воспитательница Лия Галеева, которая в одиночку пыталась удержать мужчину с ножом, пока не подоспели другие сотрудники. Вместе они скрутили дебошира и заперли его в подвале, после чего нажали тревожную кнопку.

Через три минуты прибыла Росгвардия. Отмечается, что в детском саду нет полноценной охраны — обычно за порядком следят пожилые женщины, но в тот день их тоже не было.