Москвичка получила травму в метро из-за потасовки двух других пассажиров

Жительница столица получила травму в метро после того, как на станции «Кунцевская» двое мужчин устроили драку. Во время потасовки они упали с лестницы и в это время задели москвичку.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в соцсети.

— 25-летний Максим П. находился на станции метро «Кунцевская». Поднимаясь по лестнице, он начал приставать к другому мужчине, а когда схватил его за одежду, они вместе полетели вниз. Во время падения они также задели другую пассажирку, которая по итогу получила травму, — рассказали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

В результате происшествия одного из хулиганов задержали. В итоге Дорогомиловский районный суд Москвы назначил ему семь суток административного ареста.

Ранее двое мужчин подрались в переходе станции московского метро «Площадь Ильича». Одного из них доставили в больницу, где он умер. Полицейские поймали подозреваемого. Ему грозит уголовная ответственность. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.