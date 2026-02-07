Суд арестовал 25-летнего жителя Бугуруслана за нападение с ножом на детсад

Жителю Бугуруслана, который с ножом ворвался в местный детский сад и ранил воспитательницу, суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд в Бугуруслане избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему мужчине, который ворвался в детский сад с ножом и ранил сотрудницу учреждения, передает ТАСС.

В прокуратуре Оренбургской области пояснили:

«Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и заключил обвиняемого под стражу».

Мужчине предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство. Следственные органы продолжают собирать и закреплять доказательства по делу.

По предварительным данным, днем 5 февраля мужчина проник на территорию и в здание детского сада в Бугуруслане. Вооружившись ножом, он причинил телесные повреждения воспитательнице, однако дети не пострадали. Нападавшего удалось задержать на месте происшествия.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Прокуратура региона также проводит свою проверку всех обстоятельств инцидента.

Сотрудница детсада в Оренбургской области удерживала мужчину, который сломал входную дверь, до прибытия экстренных служб. Злоумышленник, совершивший нападение на детский сад, был задержан правоохранителями. В момент преступления он был пьян.