СМИ: Посетителей «Крокус Экспо» экстренно эвакуировали

Посетителей выставочного комплекса «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске экстренно эвакуировали.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в соцсети.

— В Подмосковье эвакуируют «Крокус Экспо». По словам посетителей, в здании по громкой связи попросили всех покинуть территорию комплекса, — рассказали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

О причинах эвакуации не сообщается. Официального подтверждения на момент публикации материала не появлялось.

В середине октября прошлого года в международном выставочном центре «Крокус Экспо», расположенном в Красногорске, сработала пожарная сигнализация. В связи с этим посетителей также эвакуировали из здания. Некоторые посетители выставки выбежали на улицу без верхней одежды. Тогда тревога оказалась ложной.