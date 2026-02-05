Воспитательница спасла детей в садике в Оренбургской области

В Бугуруслане воспитательница одного из садиков Лия Галеева спасла детей от ворвавшегося в здания мужчины с ножом. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города в Оренбургской области Дмитрий Дьяченко.

© Соцсети

Он уточнил, что неизвестный сломал дверь и пробрался в дошкольное учреждение. Сотрудники сразу воспользовались тревожной кнопкой.

«Но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии», — написал он.

Мэр поблагодарил сотрудников учреждения и силовиков за слаженную работу.

14 января 2026 года на северо-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который незаконно проник в здание детского сада. Сторож детского сада услышал ночью подозрительный шум и вызвал наряд Росгвардии. Сотрудники, прибывшие на место, обнаружили в туалете голого мужчину. Задержанный рассказал, что пробрался в здание через окно, чтобы спрятаться от неизвестных, которые якобы его преследовали. Почему при этом он оказался без одежды — неизвестно.

Нарушитель не оказал сопротивления и был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.