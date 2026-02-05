Стала известна личность мужчины, который пытался вывезти метеорит из России

Стала известна личность мужчины, который пытался незаконно вывезти из России в Великобританию фрагмент метеорита Алетай весом более 2,5 тонны. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации СМИ, им оказался предприниматель Алексей Воронецкий. Бизнесмен отправлял метеорит из Белоруссии в Великобританию, задекларировав его как скульптуру для ландшафтного дизайна. Из Минска объект перевозили на фуре в Санкт-Петербург, однако на полпути машину остановили сотрудники таможни.

— Согласно данным экспертизы, стоимость части метеорита составляет примерно в 323 миллиона рублей, — говорится в материале.

О происшествии стало известно 5 февраля. В ходе плановой проверки в порту таможенники отсканировали контейнер, в котором находился соответствующий груз. По словам специалистов, метеорит является одним из крупнейших железных метеоритов, найденных на Земле. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, ресурсов или культурных ценностей.

Ранее осколок метеорита, который в прошлом году пролетал над Москвой, нашли и выставили на продажу. Масса осколка составила 400 граммов. Женщина передала 20 процентов найденного материала для научных исследований, а оставшуюся часть была намерена продать.