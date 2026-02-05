Мужчина с ножом ворвался в детский сад в российском городе

В Оренбургской области мужчина с ножом ворвался в детский сад. Благодаря действиям воспитательницы никто не пострадал, передает «112».

Как пишет Telegram-канал, инцидент произошел в Бугуруслане. Отмечается, что мужчина взломал дверь в здании. Первой на его пути оказалась воспитательница, которая не растерялась и удержала злоумышленника до прибытия экстренных служб. Именно ее решительные действия предотвратили трагедию. Дети были спасены, а нападавший задержан. Сейчас устанавливаются причины его поступка.

Накануне в учебном заведении 14-летняя восьмиклассница напала на одноклассников и учителя. По данным следствия, она использовала молоток и легковоспламеняющуюся жидкость. В результате происшествия ожоги получили трое детей и педагог, еще двое пострадали от ударов.

До этого девятиклассник напал на школу в Уфе. По словам собеседника РЕН ТВ, школьник был вооружен травматическим пистолетом. Как сообщалось, он выстрелил в учителя — сотрудник якобы получил ранение. Нападавшего задержали.

При этом первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев в своем Telegram-канале опроверг информацию о наличии пострадавшего в инциденте.