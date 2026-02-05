Появились новые подробности о состоянии пострадавших в красноярской школе детей

Состояние детей, получивших ожоги в результате нападения в частной школе «Комплекс Покровский» в Красноярске, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили в краевом Министерстве здравоохранения, передает kp.ru.

Утром 5 февраля пострадавшим ученикам провели первые перевязки. Школьники находятся в отделении реанимации, но в сознании и дышат самостоятельно, они получают необходимую противошоковую терапию. По словам заведующего реанимационным отделением Краевой клинической больницы Владимира Мацкевича, наиболее серьезно пострадал один из мальчиков.

«Больше всех пострадал мальчик, там глубокие ожоги, вероятнее всего, потребуется операция, но он очень хорошо держится», — отметил врач.

Администрация больницы выдала родителям пропуска, чтобы они могли поддержать своих детей с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Напомним, что накануне в учебном заведении 14-летняя восьмиклассница напала на одноклассников и учителя. По данным следствия, она использовала молоток и легковоспламеняющуюся жидкость. В результате происшествия ожоги получили трое детей и педагог, еще двое пострадали от ударов.

По данному инциденту Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку пройдут действия сотрудников школы и охраны. Местные власти заявили о проведении внеплановых проверок во всех школах края. Это уже третий подобный инцидент в российских школах с начала недели: два произошли в Красноярском крае и один в Уфе.