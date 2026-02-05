Суд Азербайджана приговорил Арутюняна к пожизненному заключению
Суд в Азербайджане приговорил экс-главу бывшей Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна к пожизненному заключению.
«Обвиняемый Араик Арутюнян был приговорён к пожизненному заключению», — пишет агентство «Азертадж».
Защищающие его прокуроры в рамках гособвинения также предложили приговорить его к пожизненному.
В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что в 16 городов и сёл Карабаха вернулись вынужденно перемещённые лица.