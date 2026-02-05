Суд Азербайджана приговорил Арутюняна к пожизненному заключению

Суд в Азербайджане приговорил экс-главу бывшей Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна к пожизненному заключению.

«Обвиняемый Араик Арутюнян был приговорён к пожизненному заключению», — пишет агентство «Азертадж».

Защищающие его прокуроры в рамках гособвинения также предложили приговорить его к пожизненному.

В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что в 16 городов и сёл Карабаха вернулись вынужденно перемещённые лица.