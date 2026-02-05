Обвиненную в педофилии российскую учительницу проверят на вменяемость

Суд в Санкт-Петербурге отправил на психолого-психиатрическую экспертизу учительницу, обвиненную в педофилии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Проверить 22-летнюю Афину Симеонидис на вменяемость попросило следствие. Как уточняет Baza, ближайший месяц педагог проведет в психиатрической лечебнице. Врачи будут оценивать состояние ее психического здоровья и пытаться определить, отдавала ли она отчет своим действиям в момент преступления.

Афину Симеонидис задержали в конце прошлого года. Ее обвинили в совращении двух учеников. В ее телефоне нашли откровенную переписку со школьниками. Сейчас педагог находится под подпиской о невыезде.

Ранее она попала в психиатрическую больницу из-за подозрения на ухудшение психического здоровья.