Сестра блогерши Александры Митрошиной расплакалась во время дачи показаний

Сестра блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, расплакалась сегодня во время дачи показаний в Тверском суде.

© Московский Комсомолец

Как передал из зала суда репортер «МК», Анастасия рассказала о события летах 2023 года, когда ее сестра — коуч и организатор курсов личностного роста — попросила ее помочь продать квартиру. Женщина пояснила, что Митрошина находилась в ОАЭ, и с этим была связана ее просьба.

«Мне говорили подписать, приехать в банк, выйти на сделку с покупателем», - пояснила сестра Митрошиной, также добавив, что еще одной просьбой было расторжение от имени блогерши договора долевого участия в строительстве.

Характеризуя обвиняемую, Анастасия сказала, что у них большая дружная семья.

«Саша — это девочка, которая научилась читать в 3 года про неё писали в школьных газетах, она училась на отлично. У нас в семье всегда поддержка и участие по умолчанию, Саша помогает родителям», - добавила сестра обвиняемой и на этих словах расплакалась.

До Анастасии на суде выступил заместитель начальника отдела выездных налоговых проверок налоговой инспекции №27 Виталий Крицкий. Он рассказал, что в ходе анализа документов был выявлен факт неуплаты Митрошиной налогов на сумму более 127 миллионов рублей. Задолженность была погашена блогершей в полном объеме.