Telegram-канал SHOT пишет, что мощный взрыв произошёл на заправке в Ханты-Мансийском автономном округе — там взорвался бензовоз.

По данным канала, в результате ЧП два человека пострадали, сейчас им оказывают помощь медики.

«Инцидент произошёл на АЗС в посёлке Солнечный в Сургутском районе. В этот момент там находился бензовоз МАЗ», — указывается в посте.

Уточняется, что после взрыва начался пожар на площади 150 кв. м.

Ранее сообщалось, что бензовоз столкнулся с пассажирским поездом в Мордовии.