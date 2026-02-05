Опекунша издевалась над десятью детьми-инвалидами в Подмосковье

В Павловском Посаде Московской области жительница истязала и избивала десять детей-инвалидов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, женщина стала опекуном десяти детей-сирот с ограниченными возможностями. Их она избивала, запирала на цокольном этаже в холоде без постельного белья и одежды, морила голодом, оставляла без ежедневных гигиенических процедур и запрещала ходить в туалет.
Помимо этого, опекунше вменяют кражу 186 тысяч рублей у одного из подопечных.
Уголовное дело в отношение женщины поступило в суд.
