В Москве 16-летняя девушка выпала с 10-го этажа и выжила

Школьница выпала из окна квартиры на 10-м этаже дома на улице Верхние Поля в Москве и выжила. Девушка приземлилась в сугроб, а после спокойно пошла в салон красоты.

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Школьница в одной кофте и лосинах упала в огромный сугроб возле многоэтажки. После падения она встала и дошла до салона красоты на первом этаже дома. Сотрудники по совету медиков до приезда экстренных служб положили пострадавшую на бок и укрыли одеялом. Юная москвичка попросила позвонить родителям, которые подошли буквально через несколько минут. Выяснилось, что девушка живет на 10-м этаже, — пишет «МК» со ссылкой на слова собеседника.

Сам инцидент произошел примерно в 16:00 4 февраля. По словам собеседника, до происшествия в квартире была ссора. При этом депрессивных мыслей у девушки не было.

Ранее житель Ярославля упал с 19-го этажа, но выжил благодаря тому, что приземлился в сугроб у дома. 21-летнего молодого человека экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.