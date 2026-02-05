Девушка предложила 90-летней москвичке донести сумки и украла у нее два миллиона

В Зеленограде 19-летняя девушка предложила 90-летней пенсионерке донести сумки с продуктами до ее дома. Зайдя в квартиру, девушка заметила, что пожилая жительница столицы отвлеклась, и украла у нее два миллиона рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию за помощью обратилась 90-летняя жительница Зеленограда. Она рассказала, что на улице в 15-м микрорайоне Зеленограда встретила незнакомку, которая предложила ей помочь донести до дома сумку с продуктами. Поднявшись в квартиру, злоумышленница воспользовалась моментом, когда хозяйка отвлеклась, и похитила накопления в сумме более двух миллионов рублей, после чего скрылась, — рассказали на официальном сайте ведомства.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую. Полицейские выяснили, что девушка причастна к еще одной краже — на сумму 450 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу отправили под стражу.

Ранее женщина, работавшая уборщицей у москвички, с помощью своего мужа украла из ее квартиры на Старокрымской улице в столице 7,4 миллиона рублей. Силовики нашли похищенные деньги и вернули жительнице столицы. В отношении супругов возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.