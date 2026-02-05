В США задержан «неуловимый дед» из России

В Майами (штат Флорида, США) задержан 71-летний выходец из России Вячеслав Михайлов, обвиняемый в совершении ряда правонарушений, сообщает Shot. По данным источника, мужчине теперь грозит до 30 лет лишения свободы.

Местные жители прозвали мужчину «неуловимым дедом». Согласно информации, инцидент произошел после того, как Михайлов, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, подрезал на дороге автомобиль 79-летнего местного жителя. Между водителями возник конфликт, в ходе которого россиянин, по версии обвинения, нанес пожилому американцу несколько ударов по лицу.

После этого мужчина направился на местный рынок, который был закрыт. Он выломал дверь и совершил кражу продуктов, после чего уехал. Вечером того же дня полиция задержала его по месту жительства в престижном районе Санни-Айлс-Бич.

Михайлову предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений лицу старше 65 лет, незаконном проникновении на частную территорию и вождении в нетрезвом виде. По наиболее серьезному из них — нападению на пожилого человека — суд отказал в освобождении под залог. По остальным эпизодам пенсионер внес залог на общую сумму 800 долларов.

Отмечается, что это не первый конфликт мужчины с законом. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности, но избегал серьезного наказания. Именно это принесло ему среди местных жителей неформальное прозвище «неуловимый дед».