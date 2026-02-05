Из России в Британию пытались вывезти один из самых известных метеоритов

Сотрудники таможни в Петербурге предотвратили попытку вывоза крупного метеорита Алетай из России в Великобританию, сообщает Baza. Во время плановой проверки в порту был отсканирован морской контейнер, в котором находился груз массой более двух с половиной тонн, задекларированный как скульптура для ландшафтного дизайна.

Экспертиза показала, что это не арт-объект, а крупный осколок железного метеорита Алетай стоимостью около 323 миллионов рублей. По данным специалистов, метеорит является одним из крупнейших железных метеоритов, найденных на Земле, и может быть обломком древней протопланеты или крупного астероида, разрушившегося 4,5 миллиарда лет назад.

Отмечается, что метеорит ранее ввезли в Россию из страны ЕАЭС, а затем попытались тайно отправить в Великобританию. В связи с этим возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, ресурсов или культурных ценностей.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, передает Telegram-канал.

