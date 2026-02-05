На Алтае двух депутатов заподозрили в мошенничестве

Два депутата Алтайского краевого законодательного собрания подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По информации следствия, один из фигурантов, будучи членом комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого Заксобрания, фиктивно устроил на должность своей помощницы женщину-однопартийца. Как отметили в СК, девушку он ввел в заблуждение. После этого он предоставил фейковые документы о якобы «выполнении помощником трудовых функций в законодательном органе».

В результате злоумышленнику из бюджета перечислили 2,4 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

По аналогичной схеме другой депутат Алтайского краевого Заксобрания вместе с главным бухгалтером краевого отделения партии фиктивно устроили женщину на должность помощника депутата, получив при этом из бюджета более 2,2 млн рублей.

Преступления выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время у фигурантов проводятся обыски и устанавливаются все детали произошедшего.

Накануне сообщалось, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов получили крупную взятку в размере свыше 20 млн рублей.