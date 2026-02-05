В ЛНР после удара БПЛА ранены трое детей и двое взрослых
Украинский беспилотник ночью 5 февраля атаковал в городе Ровеньки (ЛНР) многоквартирный дом.
В результате налета ранены трое детей и двое взрослых.
"Самому маленькому ребенку пять месяцев, еще двум - 7 и 3 года. Все взрослые и дети доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил глава республики Леонид Пасечник.
На месте происшествия работают саперы и криминалисты регионального управления Следственного комитета России.
"Дал поручение руководству муниципалитета оказать помощь жителям в восстановлении остекления и теплового контура дома", - сообщил Леонид Пасечник.