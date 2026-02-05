Обыски у вице-спикера местного заксобрания идут в российском регионе

В Алтайском крае начались обыски у заместителя председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Юрия Кропотина. Об этом сообщила депутат Государственной Думы ФС РФ от региона Мария Прусакова.

© Московский Комсомолец

По ее словам, следственные действия проходят в отношении представителей одной из российских партий. Прусакова заявила, что обыски проводятся у Юрия Кропотина, а также у главного редактора партийной газеты «Голос труда» Дарьи Зулиной, которая является ее заместителем. Она не исключила, что речь может идти и о задержаниях.

В Алтайском краевом Законодательном собрании ситуацию комментировать отказались. Агентство ТАСС направило запросы в правоохранительные органы, официальной информации от силовых структур на момент публикации не поступало.

Кроме того, Мария Прусакова сообщила об аресте депутата Андрея Чернобая и о задержании нескольких активистов партии в Алтайском крае.

Юрий Кропотин занимает пост вице-спикера АКЗС. Он был избран депутатом краевого парламента в 2021 году от Центрального района Барнаула.