В российском регионе задержали участников ОПГ за взлом «Госуслуг»

В Забайкальском крае пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся кибермошенничеством. Подозреваемые получали доступ к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги» и без их ведома оформляли кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, участники группировки с 2023 года осуществляли неправомерный доступ к учетным записям россиян на государственном портале. Используя похищенные данные, они оформляли займы в микрокредитных и микрофинансовых организациях, не ставя об этом в известность владельцев аккаунтов.

Полученные средства злоумышленники выводили через цепочки банковских счетов и использовали в личных целях. Кроме того, фигуранты занимались незаконным оборотом персональных данных граждан, торговали аккаунтами, так называемыми «серыми» сим-картами и банковскими картами, которые впоследствии применялись в противоправной деятельности.

В ФСБ уточнили, что среди пострадавших есть участники специальной военной операции.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в рамках уголовного дела задержаны три человека. По местам их проживания и временного пребывания проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, сим-карты, банковские карты и портативные носители информации, содержащие следы преступной деятельности.

Расследование продолжается, устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники.