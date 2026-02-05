Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

Химкинский городской суд отправил на принудительное лечение иностранца Владимира Витикова, который с силой бросил об пол ребенка в аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе суда мужчина признал вину. Как установило следствие, Витиков находился в состоянии наркотического опьянения, когда напал на незнакомого ребенка в аэропорту. Экспертиза показала, что мужчина не осознает опасность своих действий.

"Применить принудительную меру медицинского характера", - вынесла решение судья.

Ранее адвокат Шарифов заявил, что у Витикова диагностирована шизофрения.