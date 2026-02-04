Молодой человек 8 часов плутал в пещерах Подмосковья

21-летний парень заблудился в пещерах «Девятовских каменоломен» под Подольском — он провел под землей 8 часов, прежде чем его нашли спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Telegram-канал 112

Отмечается, что молодой человек находился поблизости от выхода, но не мог найти его самостоятельно. Как рассказали сотрудники МЧС, он не пострадал, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Источник добавляет, что обычно парень спускался в пещеры со своим отцом, но в этот раз пошел один. При этом, перед спуском он отметился в «журнале входа».

