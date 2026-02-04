Экспертиза подтвердила смерть бывшего главы «Уралкалия» на Кипре

ДНК-экспертиза подтвердила, что найденное на Кипре тело принадлежит бывшему главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его знакомого Алексея Дозорцева.

Как рассказал Дозорцев, экспертиза была завершена. Ее результаты подтвердили, что найденное тело принадлежит бывшему бизнесмену.

«Экспертизы и официальные процедуры завершены. Устанавливалась личность. Личность установили.<...> ДНК тест (подтвердил личность Баумгертнера — прим. ред.). Это обязательная часть процедуры», — заявил он.

Напомним, что поиски Баумгертнера начались 11 января. Тело бизнесмена нашли 14 января — его заметил местный житель в районе деревни Авдиму. К поискам была подключена местная полиция и авиация.