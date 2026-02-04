Пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области локализован

Пожар в Тамбовской области, где горят цистерны с бензином, локализован на площади 1 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Пожар в Тамбовской области локализован на площади 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Тамбовской области в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов в Тамбовской области.

После схода вагонов с рельсов загорелось пять цистерн.