В Брянской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали две учительницы

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Стародубском муниципальном округе Брянской области, ранения получили две учительницы из приграничных школ региона.

© Global look

Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, лёгкие ранения получили две мирные жительницы. Пострадавшие не просто мирные жительницы, это учителя приграничной школы, которые возвращались после проведённых занятий», — написал он в Telegram-канале.

Женщины доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов пострадали шесть мирных жителей.