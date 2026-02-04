В Тамбовской области задержали поезда из-за возгорания вагонов с бензином

В Тамбовской области из-за схода грузовых вагонов задержали восемь пассажирских поездов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

© Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Как сообщили в РЖД, причиной задержки является авария на станции Кочетовка-2. В результате были задержаны поезд №3 «Кисловодск – Москва», №27 «Симферополь – Москва», №35 «Адлер – Санкт-Петербург», №37 «Имеретинский курорт – Нижний Новгород», №101 «Адлер – Москва», №139 «Кисловодск – Архангельск», №266 «Москва – Новороссийск» и №739 «Москва – Новороссийск». Когда расписание придет в норму, в РЖД не уточнили.

Ранее в районе станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошло ЧП — несколько вагонов с бензином сошли с рельс и загорелись. В результате движение поездов в районе было приостановлено.