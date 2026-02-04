В Японии число погибших из-за снегопадов достигло 35 человек

В Японии по меньшей мере 35 человек погибли в результате нескольких недель сильных снегопадов и холодов. Около 400 человек получили ранения, из них серьезные травмы у 126 пострадавших.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, большинство смертельных случаев и травм были вызваны падениями, когда люди пытались расчистить снег вокруг своих домов.

В общей сложности пострадали 15 префектур, высота снежного покрова в некоторых районах достигала двух метров. Власти азиатской страны предупреждают население, что более суровые погодные условия еще впереди.