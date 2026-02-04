Трубу с кипятком прорвало в квартире дома на юге Москвы, погиб один человек

В квартире дома на Чертановской улице в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате инцидента погиб один человек.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Telegram-канале «112».

— Один человек погиб из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в Москве. Инцидент произошел на Чертановской улице, — говорится в публикации.

На место уже прибыли спасатели. Они эвакуировали из дома 20 жильцов. Кроме того, прорыв трубы привел к тому, что обесточило весь подъезд.

Ранее подобный инцидент произошел в хостеле на юге столицы. В ночлежке на Автозаводской улице прорвало трубу с кипятком. В тот момент внутри здания находились четыре человека. Они оказались заблокированы. Спасатели прибыли на место и вызволили людей из беды.