В Тамбовской области на станции Кочеткова-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин.

Об этом сообщили на странице РЖД в Telegram.

«В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин)», — рассказали в холдинге.

По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание устраняют пожарные. На место направлены восстановительные поезда.

Все движение поездов через станцию Кочеткова-2 приостановлено. Предполагается, что поезда южного направления будут идти с задержкой.

В РЖД отметили, что в результате ЧП был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Причины произошедшего еще предстоит выяснить.

