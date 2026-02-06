Вскрылись подробности гибели от рук педофила девятилетнего Паши из Петербурга

Девятилетний мальчик Паша из Петербурга был жив в момент утопления его в водоеме в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщает 78.ru.

Согласно новым данным, подозреваемый в убийстве Петр Жилкин не бил мальчика по голове, а отвез его к Симоновскому ручью и утопил.

3 февраля обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Ленобласти Петра Жилкина отправили под стражу на полтора месяца — до 31 марта.

До этого он признал свою вину в совершении преступления, ему предъявили обвинение.

По версии следствия, 30 января Жилкин увидел на парковке торгового центра мальчика, который подрабатывал мытьем фар автомобилей, и предложил ему от 5 до 10 тысяч рублей за оказание интимных услуг. На допросе мужчина заявил, что школьник отказался и начал шантажировать его, потребовав 500 тысяч рублей за молчание. Именно шантаж преступник назвал главным мотивом убийства малолетнего.

В результате Жилкин, как следует из его показаний, ударил ребенка по голове, отвез к водоему у деревни Большое Забородье, связал и бросил в воду. После задержания подозреваемый указал местонахождение тела жертвы. В компьютере мужчины обнаружено большое количество детской порнографии.