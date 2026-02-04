Иностранная мафия стала угрожать россиянке после освобождения из Мьянмы

До посадки в самолет с 21-летней российской студенткой Мадиной, которую освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, связалась местная мафия и стала угрожать расправой, если девушка станет публично рассказывать о происходящем в центре. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила Baza.

© Вечерняя Москва

По словам общественников, девушке предложили работу моделью с заработком в пять тысяч долларов (380,6 тысячи рублей — прим. «ВМ») в месяц. После оплаты проезда в Таиланд девушку нелегально переправили на лодке в Мьянму, где заставили работать в мошенническом кол-центре.

Мать Мадины рассказала, что их многодетная семья осталась без отца, поэтому девушка рано начала самостоятельную жизнь. В частности, с 16 лет она училась в екатеринбургском колледже на логиста, который не смогла окончить из-за пандемии.

— Прошлым летом Мадина сообщила матери, что уезжает работать за границу. Женщина отговаривала ее, но дочь настаивала, что все будет в порядке. Связь она не теряла — регулярно писала шаблонные ответы о том, что у нее все хорошо. Страшную правду о рабстве мать узнала из новостей, — передает Telegram-канал.

Ранее Мадина рассказала волонтеру, что после смерти гражданки Беларуси Веры Кравцовой условия жизни в кол-центре значительно ухудшились. С октября 2025 года девушка мылась только под холодным душем, питалась рисом и водой, а также подвергалась побоям. Кроме того, при ней убили двух граждан Китая.