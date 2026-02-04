Отрицавший Холокост россиянин избежал колонии

В Кемеровской области россиянину дали три года условно по делу о реабилитации нацизма. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По данным следствия, в июле 2024 года осужденный в одной из социальных сетей опубликовал комментарий, в котором отрицал массовое уничтожение евреев фашистской Германией (Холокост). Комментарий, как отметили следователи, был доступен неограниченному кругу лиц. Мужчина признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. По итогу он избежал реального срока в колонии.

Суд постановил, что условно осужденный не имеет права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

