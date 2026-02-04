Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Красноярске

Состояние троих пострадавших подростков после нападения одноклассницы в школе Красноярска оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщила Красноярская краевая больница.

— Проведена телемедицинской консультация со специалистами Приволжского исследовательского медицинского университета, согласована тактика лечение детей, поступивших с ожоговой травмой в Красноярскую краевую клиническую больницу. На данный момент специалисты оценивают состояние пострадавших как тяжелое стабильное, — передает сообщение медицинского учреждения ТАСС.

Нападение произошло в школе № 153 Красноярска. 4 февраля восьмиклассница подожгла крышку унитаза в туалете, бросила в учителя бутылку с зажигательной смесью, устроив пожар, и набросилась на одноклассников с молотком. В результате пострадали как минимум шесть человек. Оказалось, что девочку травили другие ученики.

Также бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия рассказал «Вечерней Москве», что школьнице грозит реальное тюремное заключение за покушение на убийство одноклассников. По его словам, поскольку ей 14 лет, она подлежит привлечению к уголовной ответственности.