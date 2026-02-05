Гладков: в результате атаки дронов ВСУ ранены двое мужчин в Белгородской области

В Шебекинском городском округе Белгородской области в результате нескольких атак дронов пострадали шесть человек.

Как передаёт Оперштаб Белгородской области, в городе Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки от взрыва FPV-дрона. Его доставили в местную больницу.

В селе Графовка дрон атаковал автомобиль, ранив четырёх человек. Трое с осколочными ранениями плеча и груди были доставлены в амбулаторию, их планируют перевести в белгородскую больницу. Четвёртый пострадавший с ранениями груди и ног находится в Шебекинской ЦРБ.

В том же селе другой беспилотник атаковал автомобиль на парковке коммерческого объекта. Мужчину с ранением спины госпитализировали. В результате инцидента повреждены здание и три машины.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб врач-рентгенолог ЦРБ.