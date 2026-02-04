Названо возможное наказание для напавшей на школу в Красноярске ученицы

Адвокат Екатерина Антонова в разговоре с Рамблером рассказала о возможном наказании для восьмиклассницы из Красноярска, напавшей на одну из школ города.

Инцидент в красноярской школе произошел 4 февраля. 14-летняя ученица подожгла крышку унитаза в туалете учреждения, а затем напала на учеников в классе. Там девочка подожгла горючую жидкость и бросила ее в педагога. После этого в классе начался пожар. Школьница не остановилась и начала бить одноклассников молотком. В результате нападения пострадали как минимум шесть человек. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская рассказала, что причиной нападения школьницы стал долгий и системный буллинг.

С 14 лет в России наступает уголовная ответственность за ряд тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 20 УК РФ). И в данном случае следствие обоснованно может рассмотреть сразу несколько составов. Во-первых, это умышленное причинение вреда здоровью. В зависимости от степени тяжести ожогов и иных телесных повреждений у пострадавших могут быть применены ст. 111, 112 или 115 УК РФ. Если будет установлено, что действия подростка создавали реальную угрозу жизни, то речь может идти о тяжком вреде здоровью. Кроме того, если следствие докажет, что использование бензина и молотка школьницей свидетельствовало о прямом умысле на лишение жизни, а не только на причинение вреда, то здесь может быть применена ст. 30, ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство». Екатерина Антонова Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края

В отношении восьмиклассницы также могут возбудить дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества по ст. 167 УК РФ, добавила адвокат.

«Поджог школьного класса может квалифицироваться отдельно, особенно если был причинен значительный ущерб или создана опасность для окружающих», - подчеркнула она.

Антонова уточнила, что для несовершеннолетних в России предусмотрены особые меры наказания.

«По особо тяжким статьям это может быть лишение свободы на срок до 10 лет, но чаще суды применяют воспитательные меры, направляют несовершеннолетних правонарушителей в спецучреждение закрытого типа или назначают условное наказание - в зависимости от обстоятельств дела. Ключевыми факторами в данном случае будут: форма вины и умысел - действовала ли школьница осознанно, готовилась ли заранее; степень вреда здоровью потерпевших; психическое состояние - почти наверняка будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза; характеристика личности - условия воспитания, поведение в школе, наличие конфликтов; поведение после происшествия - раскаяние, признание вины, сотрудничество со следствием. Если экспертиза установит, что подросток не осознавал характер своих действий или не мог ими руководить, то возможны принудительные меры медицинского характера. В данном случае подросток избежит уголовного наказания, но будет находиться под наблюдением врачей длительное время», - рассказала она.

По словам специалиста, родители девочки могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

«Уголовная ответственность для родителей возможна лишь в исключительных случаях - если будет доказано, что они знали о готовящемся нападении, поощряли его или допустили грубую халатность, например, обеспечили доступ к опасным предметам, понимая риски», - сказала адвокат. «В подобных ситуациях неизбежно встает вопрос не только об ответственности несовершеннолетнего, но и об ответственности иных лиц. Например, школа обязана обеспечивать безопасность учащихся, значит, следствие будет оценивать, как девочка пронесла бензин и молоток в учебное заведение, были ли сигналы о конфликте и как на них реагировали педагоги. При выявлении нарушений возможна проверка действий администрации и должностных лиц», - добавила она.

Ранее стало известно, что одну из пострадавших после нападения в Красноярске школьниц доставят в Москву.