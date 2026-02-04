В Подмосковье осудили подрядчика за хищение 166 миллионов рублей

Дубненский городской суд вынес приговор гендиректору подрядной организации, мужчине по фамилии Чуплашкин, который похитил из бюджета 166 миллионов рублей. Бизнесмена отправили за решетку на четыре года.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Дубненский суд признал Чуплашкина Д.С. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на три года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина похитил деньги, воспользовавшись своим служебным положением. Бизнесмен заключил контракт на ремонт многоэтажки в Подмосковье. Однако жилой дом «не дождался» реконструкции, и средства ушли в карман к обвиняемому.

Ранее другой предприимчивый подрядчик решил похитить деньги из бюджета Тамбовской области. Мужчина получил 186 миллионов рублей на реконструкцию «Концертного зала». Работы не были выполнены, а деньги потратили на другие нужды. В итоге следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.